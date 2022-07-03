Rusya'nın Ukrayna sınırında peş peşe patlama! Ölü ve yaralılar var

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 130. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'nin Lugano kentinde 4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve Ukrayna'ya yönelik yardımların görüşüleceği konferansa aktif olarak hazırlandıklarını belirtti.

"YÜZLERCE KÖY VE KASABA YOK EDİLDİ"

Rusya'nın yüzlerce köy ve kasabayı bombardımanlarla yok ettiğini belirten Zelenski, "Birçoğunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor, yüzlercesi Rus ordusu tarafından tamamen yok edildi ve sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekiyor ama bunun yanında Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki onlarca şehir füzelerle vuruldu. Yüzlerce işletme yıkıldı" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARIN MERKEZİ LUHANSK BÖLGESİ

Zelenski, ülkede çatışmaların sürdüğünü, merkezin ise Luhansk olduğunu hatırlatarak, "Rus ordusu şehirlerimize füzeler atmaya devam ediyor. Akşam itibariyle şimdiden 6 füze saldırısı gerçekleşti, toplam 12 füze. Mıkolayiv, Donetsk bölgesi... Hava saldırıları devam etti. Tüm cephede şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas'ta ve elbette çatışmaların merkezi Luhansk bölgesindeki şehirlerde" dedi. Zelenski öte yandan Rusya'nın Harkiv'deki askeri faaliyetlerini artırdığını duyurdu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

11:00 Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

10:53 Zelenski: Lugano'daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz