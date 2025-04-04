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Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Kriviy Rig kentine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında en az 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentine balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenski, şimdiye kadar aldıkları bilgilere göre saldırıda 6'sı çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"RUSYA ATEŞKES İSTEMİYOR"

Rus saldırıları nedeniyle "her gün insanların öldüğünü" ifade eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Bunun böyle devam etmesinin tek bir sebebi var. Rusya ateşkes istemiyor, bunu da görüyoruz. Bütün dünya görüyor. Her füze, her İHA Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor."

Zelenski, ABD ile Avrupa'nın Rusya'yı savaşı ve saldırıları sona erdirmeye zorlayacak imkanlara sahip olduğunu savundu.

Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

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