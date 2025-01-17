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Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında ilk bilgilere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 16:16 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesinin Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını vurgulayan Zelenskiy, kentteki bir eğitim kurumu ile apartmanlar ve kentsel altyapının hasar gördüğünü aktardı.

Mevcut bilgilere göre 4 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini kaydeden Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

KİEV'DEN MÜTTEFİKLERİNE ORTAK ÇABA ÇAĞRISI

Kente yönelik füze saldırısını terör saldırısı olarak değerlendiren Zelenskiy, Rus saldırılarını, müttefiklerle birlikte ortak çabayla durdurabilmeleri gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şimdiye kadar elde ettikleri bilgiye göre Kriviy Rig'deki saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.

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