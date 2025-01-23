İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6575
  • EURO
    37,1925
  • ALTIN
    3148.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füzeli saldırıda 1 kişi öldü
Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füzeli saldırıda 1 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. . Yaralılar arasında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğunu öğrenildi.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füzeli saldırıda 1 kişi öldü
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya kentine İHA ve füze saldırısı düzenledi. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, füze saldırısında 47 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar arasında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğunu kaydeden Fedorov, apartmanların saldırıda hasar gördüğünü ifade etti.

Gece boyunca düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 20 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını, 17 bin kişiye ısınma hizmeti verilemediğini belirten Fedorov, bir enerji tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.