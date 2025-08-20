İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9292
  • EURO
    47,7599
  • ALTIN
    4398.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya ile Ukrayna arasında barış umutları devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Kostiantynivka kentine düzenlediği topçu saldırısında en az 3 kişinin öldüğü açıklandı.

İHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Kostiantynivka kentine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Rusya'nın sekiz saldırı düzenlediğini ve bir pazar bölgesini de hedef aldığını aktararak, "Ruslar mümkün olduğunca çok sayıda sivili öldürmek ve sakat bırakmak için kasıtlı olarak saldırıyor" dedi.

Kostiantynivka, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna birlikleri için uzun süredir önemli bir lojistik merkezi olarak hizmet veriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.