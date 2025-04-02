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Dünya

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu mart ayında geriledi

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 11,75 trilyon rubleye düştüğünü açıkladı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu mart ayında geriledi
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin martta, bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Nisan itibarıyla 11,75 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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