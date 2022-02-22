Rusya'nın Viyana Büyükelçisi Avusturya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA 22 Şubat 2022 Salı 15:01 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 15:02

Nehammer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın dünkü kararının uluslararası hukuka aykırı ve sürdürülen diplomatik görüşmeleri baltalayan bir adım olduğunu belirterek sahadaki bütün göstergelerin taraflar arasında olası bir çatışma yaşanacağına işaret ettiğini dile getirdi.

- KRİZ KABİNESİ

Nehammer, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe yönelik çeşitli bakanlardan oluşan bir kriz kabinesi oluşturulduğunu, olası bir savaş durumunda Avusturya'yı etkileyecek hususların burada görüşüleceğini anlattı.

Rusya'nın attığı adımla anlaşmalara aykırı bir tutum sergilediğinin altını çizen Nehammer, söz konusu adımın olumsuz yansımalarını görüşmek için bu ülkenin Viyana Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.

- AGİT'TE GÖRÜŞMELERİN SÜRDÜRÜLMESİ VURGUSU

Nehammer, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde görüşmelerin devam etmesi için girişimde bulunduklarına değinerek enerji konusunda Avrupa ve Avusturya'nın yeterli güvenceye sahip olduğunu, vatandaşların ısınma sorunu yaşamayacaklarını ifade etti.

Ukrayna'da 150'ye yakın Avusturya vatandaşı bulunduğunu aktaran Nehammer, bu ülkeye gönderilen kriz takımının ihtiyaç durumunda hem bu kişilerin tahliyesi hem de oradaki diplomatlara çeşitli alanlarda yardım sağlayacağını anlattı.

Nehammer, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile bir bütünlük içinde hareket edildiğini, olası bir yaptırım kararı durumunda Kuzey Akım 2 petrol boru hattının da buna dahil edileceğini sözlerine ekledi.