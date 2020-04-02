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Dünya

Rusya'nın yardımları New York'a ulaştı

ABD'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın gönderdiği tıbbi malzemeler New York'a ulaştı.

IHA02 Nisan 2020 Perşembe 08:51 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 08:51
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Koronavirüs salgınının yayılması üzerine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderdi. Rusya’daki Chkalovsky Havaalanı’ndan dün sabah kalkış yapan maske ve tıbbi malzeme yüklü AN-124 tipi askeri nakliye uçağı, dün akşam saatlerinde New York’ta bulunan John F. Kennedy Havaalanı’na ulaştı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky yardım ile ilgili açıklama yaparak, "Rusya’ya ait tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu uçak, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD’ye ulaştırıldı" dedi. Rusya’nın gönderdiği yardımların ABD’li yetkililerin belirlediği noktalarda kullanılacağı öğrenildi.

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