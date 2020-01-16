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Dünya

Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine atadı. Medvedev’in ise Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Başkanı olarak siyasete devam edeceği açıklandı.

HABERİN
GALERİSİ
AA16.01.2020  16:59 - Güncelleme: 16.01.2020  17:05

Putin tarafından imzalanan kararnameyle Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

Mişustin'in başbakanlık adaylığı, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Medvedev, dün Putin'e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylayarak Mişustin'i, Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine önermişti.

- Teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınıyor

Moskova'da 1966'da doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN'den 1989'da mezun oldu.

Devlet görevine 1998'de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rus siyaset çevrelerinde teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde, federal bütçenin vergi tahsilat gelirleri yaklaşık 3 katına çıkmıştı.

Yönetiminde dijitalleşme sürecine verdiği önemle de dikkati çeken Mişustin, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Rusya, dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." ifadesini kullanmıştı.

Mişustin'in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi buz hokeyi tutkunu olması.

Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor.

Medvedev, kendi partisinde siyasete devam edecek

Rusya’nın istifa eden Başbakanı Dimitri Medvedev’in geleceği ile ilgili detaylar şekillenirken Medvedev’in Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Başkanı olarak siyasete devam edeceği açıklandı.

Putin’in Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atadığı Medvedev, kendi partisinde de siyasete devam edecek.

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