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Dünya

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssünde S-300'lü tatbikat

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'daki askeri üssünde S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı eğitim tatbikatı düzenlendi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 17:37 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:37
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Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, askeri üsteki tesislere hava saldırısı düzenleyen sahte düşman saldırısı püskürtüldü.

Askeri üste konuşlandırılan S-300 hava savunma füze sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta, Mi-8 helikopterleri de görev aldı.

Tatbikat kapsamında hava savunma füze sistemlerinin radar istasyonları tarafından sahte düşman uçakları tespit edilerek hedef alındı. Tatbikat boyunca 15’ten fazla füze fırlatıldı.

S-300 hava savunma füze sistemleri, ekim 2019'da, 201. Rus askeri üssünü hava saldırılarından korumak ve Orta Asya kolektif güvenlik bölgesinin hava savunmasını yapmak amacıyla Tacikistan'a getirilmişti.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.

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