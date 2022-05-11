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Dünya

Rusya'ya ağır darbe! ABD: Modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü öne sürdü.

IHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:39 - Güncelleme:
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ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, ABD Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'nın 8 ila 10 Rus generali öldürdüğünü ifade etti. Berrier, Ukrayna ordusunun Rus ordusundan çok daha küçük olmasına rağmen motive olmuş askerlerle sahada olduğunu ifade ederek, "Ukraynalıların ülkelerini savunma konusunda haklı olduğunu düşünüyorum. Uzaklardaki bölgelerden gelen Rus askerlerinin bunu gerçekten anladığından emin değilim" dedi.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus general sayısını yakından takip ederken, söz konusu sayısının modern bir ordu için alışılmadık derecede yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer, bu alışılmadık derecede yüksek general ölümlerini kısmen ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat desteğine bağlarken, bazı yetkililer ise bunun Rus generallerinin Ukrayna topraklarında normalden çok daha fazla ilerlemeye zorlanmasından kaynaklandığını öne sürdü.

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