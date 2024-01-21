Rusya'ya ait uçak Afganistan'da düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere kalkış yapan bir yolcu uçağının dün gece saatlerinde radardan kaybolduğu açıklandı. Yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Badakhshan Bilgi ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada uçağın Topkhaneh dağlık alanında düştüğünü doğruladı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

HİNDİSTAN'DAN YALANLAMA



Afganistan tarafından yolcu uçağının Hindistan'a ait olduğuna ilişkin açıklamaya Hindistan'dan yalanlama geldi. Hindistan Havacılık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen talihsiz uçak kazası ne Hindistan'a ait bir tarifeli uçak ya da tarifesiz (charter uçağı değildir" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA: UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI



Rus Havacılık İdaresi ise yaptığı açıklamada, uçağın Özbekistan üzerinden Moskova'ya hareket ettiği sırada dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. açıklamada, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtildi.