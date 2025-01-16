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Dünya

Rusya'ya göre TürkAkım istasyonuna saldırı girişimi ABD'nin yol göstermesiyle yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin ABD'nin yol göstermesiyle yapıldığını ileri sürerek 'Washington ile Kiev, birlikte çalışıyor.' dedi.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Rusya'ya göre TürkAkım istasyonuna saldırı girişimi ABD'nin yol göstermesiyle yapıldı
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Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "Ukrayna'nın TürkAkım'ın Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunmasının ardından Rusya, hattın güvenliğinin korunmasına yönelik önlemleri artırdı mı?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, saldırı esnasında kullanılan İHA'ların Rus hava savunma sistemlerince vurulduğuna dikkati çekti.

Zaharova, "Bu, söz konusu unsur ve doğal gaz altyapısıyla ilgili diğer unsurların güvenliğinin uygun şekilde sağlandığı anlamına geliyor. Ancak bu, Kiev yönetimine silahları sağlayan ve bu eylemlere itenlere yönelik soruları ortadan kaldırmıyor." şeklinde konuştu.

Olayın arkasında ABD'nin olduğunu söyleyen Zaharova, "Kompresör istasyonuna yönelik terör saldırısının Washington'ın yol göstermesiyle yapıldığını düşünmek için nedenler var. Washington ile Kiev, birlikte çalışıyor, Avrupa'ya makul fiyatta yüksek kalitedeki Rus gazın tedarikini durdurmak ve Amerikan gazı için piyasayı temizlemek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Kiev yönetimini etkileyebilen Türkiye ve diğer ilgili tarafların, bu tarz saldırıların önlenmesi yönünde girişimlerde bulunacağı" umudunu paylaştı.

- "BATI, ERMENİSTAN'IN KARARLARI ÜZERİNDE YIKICI ETKİ YARATIYOR"

Güney Kafkasya'daki duruma değinen Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmaların öngördüğü gibi bölgedeki ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerinde engellerinin kaldırılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Zaharova, konuyla ilgili Üçlü Çalışma Grubu'nun oluşturulduğuna dikkati çekerek "Maalesef, Batı'nın Ermenistan'ın kararları üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle bu grubun çalışmaları sekteye uğradı. Grubun yeniden çalışmaya başlamasının, Güney Kafkasya'daki ulaşım ve iletişim sisteminin canlanmasına ve tüm bölgenin sosyal ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağından eminiz." dedi.

Sözcü Zaharova, ABD'nin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlayan kararının "yıkıcı" olduğunu söyledi.

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