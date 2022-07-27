Rusya'ya gözdağı: Bizden daha güçlüsü olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 154. gününe girdi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, "Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinin ardından alarma geçen Polonya, Avrupa'daki en güçlü NATO ordusunu kurmak istiyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaşcak, Rusya ve Belarus'u, güçlü orduyla caydırılması gereken potansiyel birer düşman olarak gördüklerini söyledi.

Polonya'da yayımlanan Siece dergisinde dün yayımlanan röportajda Blaşcak, Belarus ve Rusya'yla sınır komşusu olduklarına dikkat çekti: "Cephe hattındayız."

Savunma Bakanı, ordunun düşmanları korkutup kaçıracak kadar büyük ve güçlü olması gerektiğini savundu:

"Kremlin yöneticileri güçlüleri vurmuyor. Zayıflık gördüklerinde saldırıyorlar. En nihayetinde hem topçu hem de tank açısından Avrupa'da Polonya'dan daha güçlü bir ülke olmayacak."

2018'de sipariş edilen ABD yapımı uçaksavar füzesi Patriot'ın ilk partisinin bu yıl geleceğini duyuran Blaşcak, hava savunma füze sistemi tedarik edeceklerini de bildirdi. Bu sistemin, Birleşik Krallık yapımı Sky Saber'la "eşdeğer" bir teknoloji olduğunu açıkladı.

HOLLANDALI HEYETİN, KİEV'DE SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ BULGULARA RASTLADIKLARI AÇIKLANDI

Ukrayna'da savaş suçlarını incelemek üzere Hollanda'dan gönderilen 30 kişilik uzman heyetin, Kiev ve çevresindeki incelemeleri sırasında çeşitli suçlara ait delillere rastladığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın birçok yerinde cinayet, cinsel saldırı, ev ve hastanelerin yıkılması gibi çeşitli suçlar ve insan hakları ihlallerine yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 30 kişiden oluşan heyette adli tıp uzmanı, destek personeli, polis müfettişi ve güvenlik uzmanlarının bulunduğu aktarıldı.

Tespit edilen savaş suçlarına ilişkin delillerin çeşitlilik arz ettiğine dikkat çekilen açıklamada, farklı alanlardan uzmanların bir arada suçların ve delillerin daha net ortaya çıkarılabildiği kaydedildi.

- "ASKERİ HEDEFLERE UZAK SİVİLLERİN YAŞAM ALANLARINDA YIKIMLAR MEVCUT"

Açıklamada, savaş suçlarına ilişkin gözlemlerine de yer verilen Hollanda'dan gönderilen heyetin başında bulunan Adli Tıp Uzmanı Profesör Bela Kubat, "Savaşın izleri her yerde görülüyor. Askeri hedeflere uzak sivillerin yaşam alanlarında yıkımlar mevcut." ifadesini kullanarak, saldırılarda sivillerin hedef alındığına yöneliklik bulgulara işaret edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) adına delil toplama ve yerel unsurları destekleme göreviyle Kiev'de bulunduğunu dile getiren Kubat, "Olay yerlerinde somut ve dijital birçok delil elde ettik. İnsanların neler yediği, hangi ilaçları kullandığı gibi ayrıntılara baktık." ifadesini kullandı.

- UCM'NİN BUGÜNE KADARKİ EN KALABALIK EKİBİ UKRAYNA'DA

UCM Başsavcılığı, 17 Mayıs'ta mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya, adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişlerden oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıklamıştı.

Bunun UCM'nin bugüne kadar bir ülkeye gönderdiği en kalabalık araştırma ekibi olduğu hatırlatılarak, uzmanların Ukrayna'daki yerel otoritelere uluslararası standartlarda delillerin toplanması ve muhafazası hususlarında yardımcı olduğu vurgulandı.

- UCM'NİN UKRAYNA SORUŞTURMASI

Ukrayna ve Rusya'nın, UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

UCM Savcılığı, Mahkemeye taraf 41 ülkeden "Ukrayna'daki suçların soruşturulması" talebi üzerine bu ülkede işlenen ve Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların soruşturulduğunu açıklamıştı.

Lahey'de 14 Temmuz'da düzenlenen "Ukrayna'daki suçların hesabının sorulması" konferansına çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde işlenen suçların cezalandırılması için Eski Yugoslavya ve Ruanda'da olduğu gibi özel bir mahkemenin kurulmasını arzu ettiğini açıklamıştı.