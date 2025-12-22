İSTANBUL 12°C / 8°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  • Rusya'ya hava üssüne özel operasyon! Savaş uçakları vuruldu
Dünya

Rusya'ya hava üssüne özel operasyon! Savaş uçakları vuruldu

Ukrayna'nın istihbarat birimi, Rusya'nın Lipetsk kentine yakın hava üssünde Su-27 ve Su-30 savaş uçaklarına yönelik özel bir operasyon düzenlediğini duyurdu.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 11:12
Rusya'ya hava üssüne özel operasyon! Savaş uçakları vuruldu
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünce (GUR), Rusya'nın Lipetsk kentine yakın hava üssünde, Rus ordusuna ait "Su-27" ve "Su-30" tipi savaş uçaklarına yönelik "özel operasyon" düzenlendiği bildirildi.

GUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki Lipetsk bölgesine bağlı Lipetsk kenti yakınlarında yer alan hava üssünde konuşlu "Su-27" ve "Su-30" tipi savaş uçaklarının, düzenlenen "özel operasyonla" vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan iki savaş uçağının yandığı ileri sürülen açıklamada, "Kuyruk numaraları 12 ve 82 olan Su-27 ve Su-30 uçakları, dikkatli hazırlık, soğukkanlılık ve profesyonellik sayesinde yakıldı. Lipetsk yakınlarındaki havaalanında özel operasyonun planlanması iki hafta sürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, imha edildiği öne sürülen iki uçağın toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar "olabileceği" kaydedildi.

GUR, uçaklara yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Rus general hayatını kaybetti

- UKRAYNA: RUS ORDUSU 86 İHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu, gece saatlerinde 86 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya saldırı düzenledi.

Hava savunma kuvvetlerince 58 İHA etkisiz hale getirilirken, diğer İHA'lar ülkenin 12 farklı noktasına isabet etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın, Odessa kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı nedeniyle kentteki enerji altyapısının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın, Dnipropetrovsk bölgesinde sivil altyapıları hedef aldığı kaydedildi.

