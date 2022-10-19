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Dünya

Rusya'ya karşı oy kullandı! Görevinden alındı

Madagaskar Dışişleri Bakanı Richard Randriamandrato, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın doğu Ukrayna'nın dört bölgesini yasadışı ilhakını kınayan karar lehine oy kullanmasının ardından görevden alındı.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Rusya'ya karşı oy kullandı! Görevinden alındı
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Madagaskar Dışişleri Bakanı Richard Randriamandrato, geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi yasadışı ilhakını kınayan karar lehine oy kullandı ve tüm ülkelere kararı tanımamaları çağrısında bulundu. Yaşananların ardından Madagaskar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, "Milli Savunma Bakanı General Rakotonirina Richard, geçici olarak Dışişleri Bakanlığından sorumlu" denilerek, Randriamandrato'nun görevden alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı, kararın "acil durum nedeniyle" uygulandığını bildirdi.

193 üyeli BM'deki genel kurulda 143 ülke Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden kararı desteklemek için oy kullanmış, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Nikaragua da karşıt oy kullanmıştı.

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