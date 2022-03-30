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Dünya

Rus topraklarına katılmak için harekete geçtiler! Sandık başına gidiyorlar

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmaya hazırlandığı bildirildi. Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, 'Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız.' ifadesini kullandı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 23:41 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 23:41
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Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

- GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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