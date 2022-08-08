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Dünya

Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecekler

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
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Rus basınındaki haberlere göre, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya bölgesinin sözde yönetim başkanı Evgeniy Balitskiy, "Rusya ile Birlikteyiz" forumuna katıldı.

Balitskiy, burada yaptığı konuşmada, bölgenin Rusya ile birleşmesi için referandumun yapılması yönünde karar imzaladığını aktardı.

Referandumun sonbaharın başında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle müzakere şansını kaybedeceğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu referandumları, Rusya'nın düzenlemediğini savunarak, "Bu, bölge sakinlerinin planıdır. Biz referandum düzenlemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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