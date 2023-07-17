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Dünya

Rusya'ya ''tahıl anlaşmasının uzatılması'' çağrısı: Gıda silah değildir

Avusturya, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın acil uzatılması çağrısında bulundu.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
Rusya'ya ''tahıl anlaşmasının uzatılması'' çağrısı: Gıda silah değildir
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Twitter'dan "gıda silah değildir" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını acil kabul etmeye çağırıyoruz. Bu küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine de milyonlarca ton tahıl ve tohum sağlıyor." ifadesine yer verildi.

RUSYA'DAN "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI FİİLEN SON BULDU" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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