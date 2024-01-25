Rusya'ya ültimatom verdiler: Vatandaşlarımızı orduya alınmasını derhal durdurun

Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşmak için 200'den fazla Nepalliyi ordusuna aldığını ve bunlardan en az 14'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Saud, "Rusya'dan Nepal vatandaşlarının orduya alınmasını derhal durdurmasını, orduda halihazırda görev yapmakta olanların derhal geri göndermesini, öldürülenlerin cesetlerini ülkemize iade edilmesini ve çatışmalarda yaralananların tedavi edilip bize yollamasını talep ettik." dedi.

Rusya adına savaşan 5 Nepalli askerin Ukrayna tarafında esir tutulduğunu bildiren Saud, Rusya'dan bu kişilerin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Nepal hükümeti, bu ayın başında vatandaşlarının Rusya ve Ukrayna'ya çalışmaya gitmesinin yasaklandığını bildirmişti.

Çalışma Bakanlığı İstihdam Departmanından yapılan açıklamada, Nepal vatandaşlarının Rus ordusunda hayatını kaybettiğine dair bilgiler alındığı ve durumun araştırıldığı ifade edilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 10 Nepal vatandaşının öldüğü, 4'ünün ise Ukrayna tarafından alıkonulduğu belirtilmişti.