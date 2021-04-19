İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0846
  • EURO
    9,7524
  • ALTIN
    460.354
  • BIST100
    1377.23
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'yı açık açık tehdit etti! Sonuçları olur
Dünya

Rusya'yı açık açık tehdit etti! Sonuçları olur

Rusya'yı tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy konusunda bir kez daha uyaran Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur.' açıklamasında bulundu.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 20:22
ABONE OL

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Navalnıy'nın hastaneye sevk edileceği haberlerine ilişkin yorumda bulundu.

Navalnıy'ın durumuna ilişkin endişelerini Rusya ile her düzeydeki iletişimde dile getirdiklerini aktaran Psaki, Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin de yaptırım getirdiklerini anımsattı.

Psaki, "Rus hükümetinin gözetimi altında Navalnıy'a bir şey olursa bunun sorumlusu Rusya olur ve uluslararası toplum bunun hesabını sorar." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı açıklamada, ABD'nin atacağı adımları çok açık etmek istemediğini söylediğini aktaran Psaki, "Ancak, Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur. Adım atma hakkımızı saklı tutuyoruz. Ancak Navalnıy'ın salıverilmesi ve insani muameleye tabi tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.