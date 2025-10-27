İSTANBUL 27°C / 13°C
Dünya

Rusya'yı açık açık tehdit ettiler: Onu haritadan sileriz

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'in NATO'nun kalbi olduğunu belirterek 'Eğer Moskova Brüksel'e füze atarsa, onu haritadan sileriz.' dedi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 16:23
Rusya'yı açık açık tehdit ettiler: Onu haritadan sileriz
Francken, Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesine röportaj verdi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Brüksel'i vuracağından endişe ediyor musunuz?" sorusuna Francken, "Hayır." cevabını verdi.

Francken, Brüksel'in NATO'nun kalbi olduğunu vurgulayarak "Eğer Moskova Brüksel'e füze atarsa, onu haritadan sileriz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun 5. maddesini harekete geçirip geçirmeyeceğine ilişkin ise Francken, "Tabii ki geçirir. Avrupa'da Amerikan hükümetine yönelik önyargı çok büyük. (Trump) Neden 5. maddeye saygı duymasın ki?" şeklinde konuştu.

Francken, Trump'ın NATO müttefiklerini "yüzde yüz destekleyeceğini" teyit ettiğini anımsatarak, Putin'in de Brüksel'e füze atmaya cesaret edemeyeceğini dile getirdi.

Gelecek yıllarda Rusya ve Çin'in, Batı'ya ortak bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı ise Francken, bunun olabileceği yorumunu yaptı.

Francken, Çin'in Batı'yı zayıflattığı için Ukrayna'daki savaşın uzamasını istediğini söyleyerek "Çin'in sonunda Tayvan'ı yeniden entegre etmeye çalışması kaçınılmaz. Bu yüzden Amerikalılar odaklarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Pasifik'e kaydırmak istiyor. Bizi, Rusları durdurmaya zorlayacaklar. Baltık devletlerine büyük bir Rus saldırısı daha az olası görünüyor çünkü onlar NATO üyesi. Yakında Avrupa'da 600 F-35'imiz olacak. Ruslar bunlardan korkuyor çünkü onları tespit edemiyorlar." ifadelerini kullandı.

