İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8001
  • EURO
    9,3582
  • ALTIN
    444.028
  • BIST100
    1294.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Rusya'yı davet etmek için uygun yöntem arıyoruz''
Dünya

''Rusya'yı davet etmek için uygun yöntem arıyoruz''

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'yı Kırım Platformuna kesinlikle davet edeceklerini ve davet için uygun yöntem aradıklarını belirtti.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:13
ABONE OL

Ukrayna medyasında yer alan habere göre Ceppar, Rusya'nın Kırım'daki durumdan sorumlu olduğu için Kırım Platformuna katılması gereken ilk ülke olduğunu vurguladı.

Bu nedenle Rusya'yı kesinlikle platforma davet edeceklerini belirten Ceppar, "Davet edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Davet için uygun yöntem arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.