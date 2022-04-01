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Dünya

Rutte: Biraz daha fakirleşeceğiz

Ülkede artan enflasyon rakamları hakkında açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 21:14 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 21:14
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Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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