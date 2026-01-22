Rutte, Rusya'ya karşı net konuştu: NATO'nun başlıca düşmanı

NATO cephesinden net mesaj geldi. Rutte, Çin'in askeri kapasitesine dikkat çekerek, "Ancak NATO için başlıca hasım Rusya'dır" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN NATO İÇİN TEHDİT OLDUĞU VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ittifakının başlıca düşmanının Rusya olduğunu vurgulayarak, "Bugün Kiev, Harkov, Lviv'in yanı sıra birçok küçük Ukrayna şehrinin Rus füzeleri ve dronları ile vurulduğunu görüyoruz. Odağımızı Ukrayna'dan ayırmamamız gerekiyor" dedi.

İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Ukrayna Kahvaltısı" başlıklı bir panel düzenlendi. 2005'ten bu yana her yıl düzenlenen "Ukrayna Kahvaltısı" programı, Amerikalı gazeteci Fareed Zakaria'nın moderatörlüğünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkvis, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in de aralarında yer aldığı konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

"NATO'NUN BAŞLICA HASMI RUSYA"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, panelde kendisine ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine olan bağlılığına ilişkin olarak yöneltilen bir soruya "Kesinlikle evet. Bundan hiçbir zaman şüphe etmedim" şeklinde cevap verdi.

Rutte, "ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaşanan çıkmazı aşan ve müzakereleri başlatan isimdir. Bunun yapılması kritikti çünkü bulunduğu konum itibarıyla bunu yapabilecek tek kişi oydu. Ocak ayında göreve geldi ve Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio ve tabii birçok Avrupalının da yardımıyla süreci aralıksız bir şekilde ileri taşıyor" dedi.

Mark Rutte, son gelişmelerle birlikte Grönland krizinin çözülmüş olup olmadığı şeklindeki bir soruya, "Başkan Trump, ilk döneminde zaten Arktik'e daha fazla zaman ve enerji ayırmamız gerektiğini söylemişti. Çünkü deniz yolları açılıyor ve Artktik'i Rusya ve Çin'e karşı savunmamız gerekiyor. Bu sadece Grönland meselesi değil, tüm Arktik bölgesi ile ilgili. Arktik'te NATO içinde yedi ülke ve NATO haricinde bir ülke yani Rusya bulunuyor. Bu yedi ülkenin, kendilerini Rusya'ya karşı savunmaları gerekiyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü görüşmelerinde bunu nasıl yapabileceklerini tartıştıklarını belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, "Yüksek Kuzey'deki yedi ülke başta olmak üzere, diğer müttefiklerin de desteğiyle NATO müttefikleri birlikte bunu nasıl başarabilir bunu konuştuk. Buna ABD de dahildir zira Alaska üzerinden ABD de bir Arktik ülkesidir. Aynı zamanda Kanada, İzlanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç de var. Bu ülkelerin birlikte hareket etmesi, Arktik'in güvende kalması, Rusların ve Çinlilerin dışarıda tutulmasını nasıl sağlayacağımızı konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.