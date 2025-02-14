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Dünya

Rutte'den Münih saldırısı hakkında çağrı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Münih kentinde, Münih Güvenlik Konferansının bir gün öncesinde yaşanan saldırıya ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, olayın açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

AA14 Şubat 2025 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Rutte'den Münih saldırısı hakkında çağrı
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Rutte, Münih Güvenlik Konferansının girişinde yaptığı açıklamada, dün akşam Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve üzüntüsünü dile getirdiğini söyledi.

Bavyera eyaletindeki Münih kentindeki saldırıda, bazıları ciddi olmak üzere 36 kişinin yaralandığını anımsatan Rutte, "Düşüncelerimiz onlarla, aileleriyle, arkadaşlarıyla. Ne olduğunun açıklığa kavuşmasını ve yaralıların en kısa sürede iyileşmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

- MÜNİH'TEKİ SALDIRI

Münih'te, dün bir aracın işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında kalabalığın arasına dalması sebebiyle birçok kişi yaralanmış, olayın ardından aracı kullanan 24 yaşındaki Afgan sığınmacı gözaltına alınmıştı.

Almanya Başbakanı Scholz, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek, "Burada bir Afganistanlı fail, insanları ağır şekilde yaraladı. Bu, müsamaha gösteremeyeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz bir şeydir." demişti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise gözaltına alınan sürücünün daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu kaydetmişti.

  • Mark Rutte
  • Münih Güvenlik Konferansı
  • Almanya Saldırıları

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