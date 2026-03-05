İSTANBUL 13°C / 6°C
Rutte'den Türkiye mesajı: NATO topraklarının her karışını savunacağız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de düşürülen İran füzesine ilişkin yaptığı açıklamada 'NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt.' dedi.

AA5 Mart 2026 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'de düşürülen İran füzesine ilişkin, "Bunu açıkça kınıyoruz. Bildiğiniz gibi NATO hava füze savunması bunu etkisiz hale getirebildi. Ayrıca bu bizim NATO topraklarının her karışını savunacağımıza dair açık bir kanıt. Ordumuz sürekli olarak bunu takip ediyor. Ama elbette bu ciddi bir durumdu ve kesinlikle kınanmalıdır. Madde 5 burada yürürlükte değil ve kimse bundan söz etmiyor. En önemli nokta, rakiplerimizin dün NATO'nun ne kadar güçlü ve dikkatli olduğunu görmüş olmaları. NATO çok güçlü ve çok dikkatli." dedi.

