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Dünya

Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, İsrail'e uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Ryanair, İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı
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Şirketten yapılan açıklamada, Tel Aviv'e yapılacak tarifeli uçuşların, 27 Şubat tarihinden itibaren iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak, Ben Gurion Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinin, düşük fiyatlı bilet satışı yapan hava yolu şirketlerinin kullanımına kapatılması gösterildi.

Ryanair'in açıklamasında, "Ryanair, Ben Gurion Havalimanı'ndaki Terminal 1'in, artık düşük maliyetli, düşük ücretli hava yollarının erişimine kapatılması nedeniyle 27 Şubat Salı gününden itibaren Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuş tarifesini maalesef iptal ettiğini doğrulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu havalimanında halihazırda sadece yüksek maliyetli 3 numaralı terminalin kullanıldığı bilgisine yer verildi.

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