  Ryanair krizi büyüyor: Elon Musk'a kapılar kapandı
Dünya

Ryanair krizi büyüyor: Elon Musk'a kapılar kapandı

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary, Elon Musk ile yaşanan Starlink geriliminin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği mevzuatı nedeniyle Musk'ın Ryanair'i satın almasının mümkün olmadığını söyledi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 18:46
Ryanair krizi büyüyor: Elon Musk'a kapılar kapandı
İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketinin CEO'su O'Leary, Starlink'i kullanmayı reddetmesinin ardından Musk ile yaşadığı tartışmalar hakkında Dublin'de basın toplantısı düzenledi.

Musk'ın kendisine çok sinirlendiğini ve X platformundan hakaret ettiğini anlatan O'Leary, "Starlink uydu sistemi ile yaklaşık 12 aydır görüşmeler halindeyiz. Bu çok iyi bir sistem." dedi.

Starlink yetkililerinin, Ryanair yolcularının yüzde 90'ının Wi-Fi erişimi için ödeme yapacağına inandığını anlatan O'Leary, "Ne yazık ki, deneyimlerimiz bize yolcularımızın yüzde 10'undan azının bu erişim için ödeme yapacağını gösteriyor. Bu nedenle yılda 150 ile 250 milyon dolar arasındaki maliyetleri karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

O'Leary, Musk'ın Ryanair'i satın almak için teklif verip vermemesi konusunda bir anket yaptığını belirterek, "Biz halka açık bir şirketiz. Musk istediği zaman teklif verebilir. Ancak Avrupa vatandaşı olmayanlar Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin çoğunluk hissesine sahip olamaz." diye konuştu.

Ryanair CEO'su, Musk'ın Ryanair'e yatırım yapmasının X platformundan daha fazla finansal getiri sağlayacağını vurguladı.

Musk, Starlink internet hizmetini Ryanair uçaklarına kurmayı reddetmesinin ardından O'Leary'ye hakaret etmiş ve işten atılması gerektiğini açıklamıştı. Buna karşı O'Leary de Musk'a tepki göstermiş, iki kişi sosyal medyada birbirine hakaret etmişti. Musk, Ryanair'i alıp almama konusunda bir anket başlatmıştı.

AB'de bir hava yolu firmasının işletme lisansına sahip olabilmesi konusunda mülkiyet ve kontrol yapısına ilişkin katı kurallar bulunuyor. AB içinde bir hava yolu şirketinin hisselerinin yüzde 50'den fazlasının AB üye ülkelere veya AB vatandaşlarına ait olması gerekiyor.

