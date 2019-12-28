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Dünya

S-400'den sonra Rusya'dan S-500 hamlesi! 2025'te teslim edilecek

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi.

28.12.2019  22:59 - Güncelleme: 28.12.2019  22:59
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarında, “S-500 sisteminin ilk denemelerinin gelecek yıl başlaması planlanmış durumda. Seri üretimin başlamasıyla üretilen bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” dedi.


Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Rusya’dan ise bu teklife nasıl bakıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmış değil.


S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz bilinmiyor, bu bilgiler sır olarak saklanıyor.


(Sputnik)

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