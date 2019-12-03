S-400'ler konusunda Türkiye'yi suçluyordu... Trump'tan Macron'a tarihi ayar!

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, "Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" dedi. Trump ayrıca S400 tartışmalarıyla ilgili, "Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satmadılar" ifadelerini kullandı.

Macron, S400 konusunda Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanarak, "ABD Patriot vermediyse Türkiye Avrupa'dan füze alabilirdi" dedi. Macron'un sözlerine yanıtı Trump verdi. "Macron harika bir siyasetçi" diyen Trump, "Az önce dünyadaki en harika boş cevabı verdi" diye konuştu.