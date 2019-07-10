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'S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor'

İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Türkiye'nin Rusya'dan gelişmiş hava savunma sistemi almasına 'S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor.' dedi.

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Ebu Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması ve gelişen Türkiye - Rusya ilişkilerinin Orta Doğu'ya etkisini değerlendirdi.

S-400'ün şu anda alanında en iyi hava savunma sistemlerinden biri olduğunu belirten Ebu Merzuk, sistemin savunma sanayi alanındaki önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin S-400'ü almasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir rolü olduğuna işaret eden Ebu Merzuk, "S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Hamas yetkilisi Ebu Merzuk, Rusya'nın S-500 sistemini Türkiye ile ortak üreteceğini açıklamasına ilişkin, bu adımın Türkiye'yi savunma sanayi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapacağının altını çizdi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölge barışına olumlu katkı yapacağını söyleyen Ebu Merzuk, "Bu iki ülke (Türkiye ve Rusya) Orta Doğu'da çatışmaların devam ettiği birçok bölgenin düzelmesine katkı yapacak." şeklinde konuştu.

Ebu Merzuk, Türkiye ile Rusya'nın, Suriye başta olmak üzere, birçok Orta Doğu devletinin geleceğinde önemli etkisinin olacağını vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden S-400'ü almasının ABD için ne anlama geldiği hakkında da konuşan Ebu Merzuk, "Birçok ülkenin savunma sistemi almasına engel olan Washington yönetimi için bir ders olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk, Türkiye'nin yeni savunma sistemiyle, bölgede gerginliği artırdığı söylentilerinin aksine, barışa yönelik umutları artırdığını kaydetti.

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