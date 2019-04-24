S-500 seri üretime hazırlanıyor: Son aşamaya gelindi

Rusya Hükümeti İthal İkamesi Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Manturov, “Araştırma ve geliştirme çalışmalarında sonuna gelindi ve seri üretim için hazırlıklar yapılıyor” dedi.

Yeni nesil ‘karadan havaya’ füze sistemleri arasında gösterilen S-500, sadece balistik değil, uçak, helikopter, diğer hava hedefleri ve ayrıca seyir füzeleri ile hipersonik füzelerin başlıklarını vurma yeteneğine sahip olacak.

600 km menzile sahip olacak sistem, aynı anda saniyede 7 km hızla uçan 10 balistik hipersonik hedefi vurabilecek.

S-500'lerin özellikleri açısından S-400 ve Amerikan rakibi Patriot Advanced Capability-3’ten büyük ölçüde üstün olacağı iddia ediliyor.

(Sputnik)