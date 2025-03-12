Tiflis Şehir Mahkemesi'nde Saakaşvili'nin yolsuzluk nedeniyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme Hakimi Badri Koçlamazaşvili duruşmada, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Koçlamazaşvili, Saakaşvili'nin cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde Gürcistan Devlet Güvenlik Özel Servisi Başkanı olan Teimuraz Janaşia'ya da aynı davada para cezası verildiğini belirtti.

Böylece, cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde, bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 2021'de 6 yıl hapis cezası verilen Saakaşvili için bugün açıklanan karar ikinci hapis cezası oldu.

Mahkeme kararına göre, Saakaşvili için 1 Ekim 2021'den bugüne kadar geçen hapis cezası, infaz edilmiş sayılacak. Buna göre Saakaşvili, 5,5 yıl daha hapis yatacak.

- SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

- 2 KEZ AÇLIK GREVİ İLAN ETMİŞTİ

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart 2022'de de açlık grevini sürdürmüştü.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi yetkilileri, Saakaşvili'yi Rustavi kentindeki hapishaneden 12 Mayıs 2022'de Tiflis'te bulunan "Vivamedi" kliniğine getirmişti.

Saakaşvli bugüne kadar söz konusu klinikte tutuklu olarak kalmaya devam ediyor.

Suçlu olmadığını ifade eden Saakaşvili, hükümetin kararıyla tutuklandığını ve bir siyasi mahkum olduğunu savunuyor.