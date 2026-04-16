İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7656
  • EURO
    52,8704
  • ALTIN
    6923.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Saatte 310 kilometreyle uçuyor: İnsansız kargo uçağı testi geçti
Dünya

Saatte 310 kilometreyle uçuyor: İnsansız kargo uçağı testi geçti

Çin Havacılık Sanayisi Şirketi AVIC bünyesinde geliştirilen insansız kargo uçağı HH-200, Şaanşi eyaletinde gerçekleştirilen deneme uçuşunda tüm test manevralarını başarıyla tamamladı. 1,5 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip uçak, ton başına kilometre maliyetini 4,7 yuana düşürmeyi hedefliyor.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin, ticari hava taşımacılığında insansız kargo uçaklarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Kamuya ait AVIC bünyesinde geliştirilen HH-200 modeli, ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek sektörde yeni bir dönemi başlattı. Sabit kanatlı insansız kargo uçağı, hem taşıma kapasitesi hem de maliyet avantajıyla dikkat çekti.

HH-200 ŞAANŞI'DE TÜM TEST MANEVRALARINI BAŞARIYLA GEÇTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kamuya ait Çin Havacılık Sanayisi Şirketine (AVIC) bağlı Şian Hava Aracı Endüstrisi Grubu tarafından bağımsız geliştirilen insansız kargo uçağının deneme uçuşu, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Puçıng ilinde yapıldı.

"HH-200"ün tüm sistemlerinin normal çalıştığı, uçuş irtifasının stabil kaldığı ve tüm test manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

1,5 TON YÜK KAPASİTESİ VE 2 BİN 360 KİLOMETRE MENZİL

12,2 metre uzunluğunda ve 16,8 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı insansız uçak, 18 metreküpe kadar genişletilebilen 12 metreküplük yükleme alanı ile 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

"HH-200", saatte 310 kilometre seyir hızıyla 2 bin 360 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor.

TON BAŞINA KİLOMETREDE 4,7 YUAN MALİYET HEDEFİ

Hizmet ömrünün 50 bin saat uçuş ve 15 bin kalkış-iniş olması hedeflenen uçağın ton başına kargo taşıma maliyetini kilometrede 4,7 yuana (68 sent) düşüreceği hesaplanıyor.

AVIC, daha önce hava taşımacılığı için geliştirdiği 700 kilograma kadar yük taşıyabilen "HH-100" ve 2 tona kadar yük nakledebilen "TP-2000" insansız kargo uçağı modellerinin test uçuşlarını gerçekleştirmişti.

  • insansız kargo uçağı
  • HH-200
  • AVIC
  • Çin havacılık
  • ticari hava taşımacılığı

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.