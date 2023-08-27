Sabıka fotoğrafı Trump'a para kazandıracak

ABD'nin Georgia eyaletinde savcı, 2020'deki başkanlık sonuçlarını kendi lehine çevirmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Eski Başkan Donald Trump'a 13 suçlama yöneltmişti. Suçlamaların ardından eyaletteki Fulton Bölge Hapishanesi'ne teslim olan Trump'ın gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çekilmiş, eski başkan ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ülke gündemine bomba gibi düşmesinin ardından harekete geçen Trump, 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Trump, çektirdiği sabıka fotoğrafını tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırarak satışa sundu. Seçim kampanyaları için kullanılan ürünlerde ayırca, "Asla teslim olma", "Trump'a özgürlük" ifadeleri yer aldı.

Ürünlerin ise özelliklerine göre 15-34 dolar arasında satışa sunulduğu ve yüzde 50 oranında kar getirdiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar da bu kampanyaların Trump için büyük bir bağış toplama etkinliği olabileceğini ifade ediyor.

ABD HALKINDAN YOĞUN İLGİ



Trump'ın fotoğrafının basılı olduğu ürünleri satın alan Cj Butler, "Bence bu ülke için çok klasik bir tüketim çılgınlığı. Trump'tan bahsediyoruz, O her şeyi satıyor o zaman neden bir tişört satamasın ki" dedi. Trump destekçilerinden David Kochel ise, "Onun fanları bunu görecek ve 25 dolara tişört ve kupa almak için dövüş egzersizleri yapacaklar. Günün sonunda onun 13 suçlamayla ilgili iddianamesini kutlayacak olması biraz üzücü gibi ama bizim politikamız da bu yönde" ifadelerini kullandı.

TRUMP 2,5 YIL ARADAN SONRA "X" SOSYAL MEDYA PLATFORMUNA DÖNDÜ



En son 8 Ocak 2021'de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X'e geri dönen Trump'ın ilk paylaşımında "Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!" yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı.

Trump'ın aylardır "doğru zamanda" platforma geri dönmeyi planladığını söylediği belirtilmişti.

- TRUMP, "SEÇİME MÜDAHALE" DAVASI KAPSAMINDA GEORGİA'DA TESLİM OLMUŞTU



Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olmuştu.

Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

- TRUMP, KENDİ SOSYAL MEDYA UYGULAMASINI AÇMIŞTI



Trump, X hesabının askıya alınmasının ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu.

Sosyal medya platformları X, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.