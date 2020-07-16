İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2020 Perşembe / 25 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,8453
  • ALTIN
    398.126
  • BIST100
    118808
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sadece bir avuç ülke kaldı! İşte hiç koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkeler
Dünya

Sadece bir avuç ülke kaldı! İşte hiç koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkeler

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vakalarının bildirilmedi sadece bir avuç ülke kaldı. İşte hiç vakanın bildirilmediği o ülkeler....

star.com.tr16 Temmuz 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:28
ABONE OL

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, başlarda sadece Çin ile sınırlıydı. Ancak, birkaç hafta sonra, hızla yayılan virüs, küresel bir pandemiye neden oldu.

Bilim adamları, sağlık görevlileri ve vaka görülen tüm yönetimler, vatandaşlara sosyal (fiziksel) mesafeyi koruma ve gerekli amaçlar dışında dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, 13 milyondan fazla insan enfekte oldu ve küresel çapta ölüm sayısı 578 bini geçti. Enfekte olan 7,3 milyondan fazla hasta iyileşti.

Bir solunum yolu hastalığına neden olan virüs, şu ana kadar en az 188 ülkede rapor edildi. Maske, izolasyon, karantina, tedavi ve yeni ilaç arayışlaryla pandemiyle mücadele edilirken, birkaç ülkede hiç vaka görülmedi.

İşte şimdiye kadar herhangi bir koronavirüs vakası bildirmemiş ülkeler...

Kiribati

Marşal Adaları

Mikronezya

Nauru

Kuzey Kore

Palau

Solomon Adaları

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.