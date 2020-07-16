Sadece bir avuç ülke kaldı! İşte hiç koronavirüs vakası bildirilmeyen ülkeler

star.com.tr 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:28

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, başlarda sadece Çin ile sınırlıydı. Ancak, birkaç hafta sonra, hızla yayılan virüs, küresel bir pandemiye neden oldu.



Bilim adamları, sağlık görevlileri ve vaka görülen tüm yönetimler, vatandaşlara sosyal (fiziksel) mesafeyi koruma ve gerekli amaçlar dışında dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, 13 milyondan fazla insan enfekte oldu ve küresel çapta ölüm sayısı 578 bini geçti. Enfekte olan 7,3 milyondan fazla hasta iyileşti.

Bir solunum yolu hastalığına neden olan virüs, şu ana kadar en az 188 ülkede rapor edildi. Maske, izolasyon, karantina, tedavi ve yeni ilaç arayışlaryla pandemiyle mücadele edilirken, birkaç ülkede hiç vaka görülmedi.

İşte şimdiye kadar herhangi bir koronavirüs vakası bildirmemiş ülkeler...

Kiribati

Marşal Adaları

Mikronezya

Nauru

Kuzey Kore

Palau

Solomon Adaları

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

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