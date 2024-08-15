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Dünya

Sadece bir şehirle sınırlı! Kuzey Kore, 5 yıl sonra sınırlarını yeniden açıyor

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır turizme kapalı tuttuğu sınır kapılarını bir şehir için yeniden açıyor.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Sadece bir şehirle sınırlı! Kuzey Kore, 5 yıl sonra sınırlarını yeniden açıyor
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BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır turizme kapalı tuttuğu kapılarını, yabancı turistler için ülkenin kuzeyinde bulunan dağlık şehir Samjiyon ile aralıkta yeniden açacak.

ÇİN'DEN ZİYARETLER YAPILABİLECEK

Çin merkezli en az 2 tur şirketi, turistlerin yakında Samjiyon'u ziyaret edebileceklerini duyururken, Şangay merkezli bir tur şirketi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdiye kadar sadece Samjiyon'un turizme açılmasının resmen doğrulandığını ancak ilerleyen süreçte Pyongyang ve diğer şehirlerin de açılacağını düşündüklerini belirtti.

SALGIN SONRASI SINIRLAR DIŞ DÜNYAYA KAPATILDI

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

RUS TURİSTLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNE ONAY

Pyongyang ayrıca, Moskova ile arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle 2024'ün başında Rus turistlerin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesine izin vermişti.

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