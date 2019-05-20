28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr: ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkesinin, ABD ve İran arasında savaş olasılığına karşı ciddi tutum sergilememesi halinde, iki taraf arasında çıkacak bu savaşın Irak'ın sonunu getireceği uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sadr, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben, İran ve ABD arasında bir savaşın körüklenmesinden yana değilim. Irak'ın da bu savaşa sürüklenip, İran ve ABD arasında çatışma sahası olması taraftarı da değilim. Irak olarak birlik içerisinde ve ciddi tutum sergilemezsek ABD ve İran savaşı Irak'ın sonunu getirir." ifadelerini kullandı.

"Ne Irak ne de halkı, başka bir savaşı kaldıramaz." diyen Şii lider, "Bizim, barış ve imara ihtiyacımız var. Herhangi bir taraf Irak'ı savaşa sürüklerse ve bu savaş için saha olmasına neden olursa o, Irak halkının düşmanı olur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran'ın da savaşa girmek istemediğini söyleyen Sadr, bunun tetiklenmemesi gerektiğini belirtti.

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

Taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti

"ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir"

'ABD-İran savaşı Irak'ın sonunu getirir'

Şampiyona ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan

Şampiyona ilk tebrik Başkan Erdoğan'dan

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

ABD beton duvarlarla ördü! Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle saldırı

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Terim'den şampiyonluk sözleri: Alnımızın teriyle...

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur

Trump: Bu İran'ın resmen sonu olur

Avcı'dan Terim'e çok sert sözler: Delikanlı adam...

Avcı'dan Terim'e çok sert sözler: Delikanlı adam...
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Bu kalemlerin tanesi 300 TL

Bu kalemlerin tanesi 300 TL

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar

'Gökyüzündeki gözler' düşmana korku veriyor

'Gökyüzündeki gözler' düşmana korku veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA