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Dünya

Sadr, Irak hükümetinden Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi

Irak'ta İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Sadr, Irak hükümetinden Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi
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Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr, X sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı." diye yazan Sadr, "Biz (hareket olarak) Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

SURİYE HALKI VURGUSU

İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.

Sadr, açıklamasında, "Suriye halkının terör, aşırıclık ve mezhebi zulümlerden, dış müdahalelerden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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