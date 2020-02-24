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Dünya

Sadr'dan Barzani'ye ''Peşmerge ve Haşdi Şabi'yi lağvedelim'' çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski başkanı Mesut Barzani'ye Peşmerge ile Haşdi Şabi ve kendi milis gücünü feshetme çağrısında bulundu.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi23:24 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:24

Sadr, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, "Peşmerge, bir milis güçtür. Mesut Barzani ile iş birliği yaparak Peşmerge, Haşdi Şabi ve Seraya es-Selam’ı (kendi milis gücü) lağvetmeye hazırım." dedi.

Şii lider Sadr, Barzani'ye hitaben ayrıca, "Amerikalılarla iş birliği yapma, onların sana yararı olmaz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın parçalanması iddialarına değinen Sadr, ülkede konfederal yapıların kurulmasına izin vermeyeceğini, bu yapıların ülkeyi zayıflatacağını ifade etti.

Sadr, başını çektiği ve yıllar önce dondurduğu Mehdi Ordusu'nu her an yeniden aktif hale getirebileceğini de söyledi.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE GEREK YOK"

ABD'ye eleştirilerini sürdüren Sadr, "Irak'ta ABD büyükelçiliğine gerek yok. ABD, bize çocukmuşuz gibi davranmasın. Tüm bölge ülkeleri iç işlerimize karışıyor. İran ve Suudi Arabistan'tan iç işlerimize karışmamalarını istedim." diye konuştu.

Sadr, İran'a yakın milis gücü Haşdi Şabi'nin ABD büyükelçiliği ve askeri üslerini hedef aldığı iddialarının hatırlatılması üzerine, "Haşdi Şabi, son dönemde benimle dayanışma içinde oldu ve anlayış gösterdi. Yoksa ABD’ye karşı daha da tırmandırıcı girişimleri vardı." dedi.

Mukteda es-Sadr, Irak'ta 2003 sonrasındaki tüm hükümetlerin kendi müdahalesi ve girişimiyle kurulduğunu sözlerine ekledi.

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