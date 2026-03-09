İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
Dünya

Sadr'dan Milislerine yeni yol haritası: Silahlar yerine insani görevlere odaklanın

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, lideri olduğu milis gücü Seraya es-Selam'a ikinci bir emre kadar yalnızca insani faaliyetlere odaklanmaları yönünde talimat verdi.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Sadr'dan Milislerine yeni yol haritası: Silahlar yerine insani görevlere odaklanın
ABONE OL

Sadr'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam'daki aziz kardeşlere sesleniyoruz. Bu zor şartlar altında, ikinci bir duyuruya kadar yönünüz yalnızca insani görevleri yerine getirmek olmalıdır; başka hiçbir slogan için değil. Özellikle de içeriden ve dışarıdan saldırıların arttığı bu dönemde." ifadeleri kullanıldı.

SERAYA ES-SELAM (BARIŞ TUGAYLARI)

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'la mücadele etmek için kurulmuştu.

Özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin şekilde varlık gösteren Seraya es-Selam, oradaki Şii mezarların güvenliğini de üstleniyor.

  • Mukteda Sadr
  • Irak
  • Seraya es-Selama
  • Irak milis gücü

