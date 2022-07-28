Sadr'ın Yeşil Bölge hamlesi sonrası böyle poz verdi

Kendisine yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Maliki, silahlı korumaları eşliğinde Yeşil Bölge'de elinde M4 tipli silahla görüldü.

Maliki'nin sızdırılan bu fotoğrafının Sadr'a mesaj olduğu ifade ediliyor. Sadr destekçileri Yeşil Bölge baskınında Maliki'ye karşı "yolsuzların lideri" sloganları atmış ve evini basmak istemişti.

Daha önce sızdırılan Nuri Maliki'ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında, Maliki Sadr'ı ölümle tehdit etmişti. Sadr yandaşları da bugünkü protestoda Sadr'a seslenerek, "Seni tehdit eden (Maliki) nerede?" diye bağırmıştı.

Sadr destekçileri, Maliki'nin içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Yeşil Bölge'yi basmıştı. Sadrcılar, meclis binasına da girmişti.

Sadr'ın rakibi olan Şii grubun başbakan adayı Sudani, Maliki hükümetinde bakanlık yapmış ve Maliki'ye yakın siyasetçilerden.