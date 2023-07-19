Saflarına 5 bin asker katıldı! PKK/YPG işgalinden kurtarılan bölgelerde görev yapacaklar

SMO çatısı altında yer alan Hamza ve Süleyman Şah tümenleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Şeyh Hadid beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 5 bin yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Eğitimlerini tamamlayan unsurların yanı sıra askeri araçların da katılımıyla geçit töreni yapıldı.

Uçaksavarla donatılmış 100 araç, ağır makineli tüfek, doçka yerleştirilmiş 100 zırhlı araç, 80 zırhlı pikap, 300 zırhlı muharebe aracı ve makineli tüfek yerleştirilmiş 300 dağ motosikleti törende yer aldı.

Suriye Milli Ordusu saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

