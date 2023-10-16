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Dünya

Sağanak Lübnan'ı vurdu: Yollar kapandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan sağanak, başta havalimanı olmak üzere birçok yolu kapattı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Sağanak Lübnan'ı vurdu: Yollar kapandı
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Beyrut'ta sabah başlayan yağmur, ülkenin tek hava limanı konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı'na açılan yolları olumsuz etkiledi.

Havalimanına giden yollar ve çevresindeki geçiş tünelleri neredeyse su altında kalırken, başkenti ülkenin güneyine bağlayan ana yol da kapandı.

Yolların sağanak nedeniyle kapanması üzerine araç trafiği arttı ve bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde ise havalimanı yolcu geliş kapısı önündeki kısmın tamamen su altında kaldığı, araçların bina önüne gitmekte zorlandığı dikkati çekti.

Beyrut Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde ise uçak trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı görüldü.

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