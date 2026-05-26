Sağlık kontrolünden geçen Trump: Her şey mükemmel

ABD Başkanı Donald Trump, rutin sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra 'her şeyin mükemmel' olduğunu bildirdi.

AA26 Mayıs 2026 Salı 20:32 - Güncelleme:
Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, "Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki 6 aylık sağlık kontrolümü henüz tamamladım. Her şey mükemmel çıktı." ifadesini kullandı.

Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı.

- SON ZAMANLARDA ABD MEDYASINDAKİ SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İDDİALAR

14 Haziran'da 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" kullandığını söylemiş ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan ötürü" morardığını söylemişti.

