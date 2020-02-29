IHA 29 Şubat 2020 Cumartesi12:53 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:14

İran’ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde korona virüsü tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde koronavirüs teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı. Koronavirüs teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.