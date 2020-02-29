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Dünya

İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi

İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

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IHA29 Şubat 2020 Cumartesi12:53 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 13:14

İran’ın güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde korona virüsü tespit edilenlerin bir sağlık ocağına getirilerek hastalarla aynı odalarda tutulduğu iddia edildi. Haberi alan öfkeli kalabalık, sağlık ocağını yaktı. Hürmüzgan Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatıma Nuruziyan, Bender Abbas şehrinde yalan bir haberin yayıldığını ve hiçbir şekilde söz konusu sağlık merkezinde koronavirüs teşhisiyle yatan hastanın bulunmadığını açıkladı. Koronavirüs teşhisi konan hastaların Bender Abbas şehrinde Şehit Muhammedi hastanesinde belirlenen özel bir alanda karantina altında tutulduklarını söyleyen Nuruziyan, halktan bu konudaki yalan haberlere itibar etmemelerini istedi.

İran'da korona hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağı ateşe verildi

İran’da koronavirüs vaka sayısı 388, ölü sayısı ise 34 olarak açıklanmıştı.

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