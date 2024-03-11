Şahbaz Şerif'in kabinesi yemin ederek göreve başladı

Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari liderliğinde ve Başbakan Şerif'in katılımıyla yemin töreni düzenlendi.

Şerif'in 19 bakandan oluşan kabinesi, törende yemin etmesinin ardından göreve başladı.

- PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER



Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde 9 Mart'ta yapılan oylamada da Pakistan Halk Partisi (PPP) ve PML-N ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.