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Dünya

Şahbaz Şerif'in kabinesi yemin ederek göreve başladı

Pakistan'da Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Müslüman Ligi-Navazdan Partisi (PML-N) Başkanı Şahbaz Şerif'in 19 bakandan oluşan kabinesi yemin etti.

AA11 Mart 2024 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Şahbaz Şerif'in kabinesi yemin ederek göreve başladı
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Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari liderliğinde ve Başbakan Şerif'in katılımıyla yemin töreni düzenlendi.

Şerif'in 19 bakandan oluşan kabinesi, törende yemin etmesinin ardından göreve başladı.

- PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde 9 Mart'ta yapılan oylamada da Pakistan Halk Partisi (PPP) ve PML-N ortak adayı Asıf Ali Zerdari yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti.

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