star.com.tr 22 Ekim 2020 Perşembe 23:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:46

İtalyan çiftçi Cristian Mallocci, sekiz köpeğinden biri olan Spelacchia, yeşil tüylü bir köpek yavrusu doğurduğunda gözlerine inanamadığını söyledi.

Sahibi, yeşil renkli yavru köpeğin adını 'fıstık' anlamına gelen Pistachio koydu. Sıra dışı yavrunun 4 kardeşinin tamamı beyaz tüylere sahip.

Köpeklerin yeşil kürkle doğması oldukça nadir görülen bir vakadır. Bu şekilde doğan yavru köpeğin rahimdeyken biliverdin adı verilen yeşil bir pigmentle temas etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.