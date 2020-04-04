İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
Dünya

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da 'yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını' iddia eden sahte doktorun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun mezunu olduğu ortaya çıktı.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 00:18
ABONE OL

Senegal'de ulusal basındaki haberlere göre, 30 Mart'ta tutuklanan Ahmadou Samba, polise verdiği ifadede, doktor olduğuna dair tüm belgelerin sahte olduğunu, yalan söylediğini belirtti.

"Yavuz Selim Koleji'inden mezun olduktan sonra tıp eğitimine başladım ama bitiremedim." ifadesini kullanan Samba, sahte diplomalarını bir arkadaşının yaptığını anlattı.

Sahte doktorun yaptığı her bir Kovid-19 testi karşılığında 100 bin CFA frangı (bin 150 Türk Lirası) ücret tahsil ettiği öğrenildi.

Haber sitelerinde yer alan fotoğraflarda, FETÖ'ye ait kapatılan Samanyolu televizyonunun sahte doktor Samba'dan uzman görüşü aldığı görülüyor.

Ülkede şimdiye kadar 207 Kovid-19 vakası görüldü

Bu arada, Senegal Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son 24 saatte yapılan 153 testten 12'sinin pozitif çıktığı, 7'sinin yurt dışından geldiği, 5'inin izlenen temaslar olduğu belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha iyileştiği bildirildi.

Ülkede hastalığın ilk görüldüğü 2 Mart'tan bugüne 207 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bunlardan 66'sı sağlığına kavuşurken, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye tahliye edildi. 138 vakanın tedavisi sürüyor.

Egzersizi internet aracılığıyla evlere taşıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor
Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

Türk doktor açıkladı: Başarılı oldu, onay bekleniyor

İHA ve İKA üreten firmanın yüzde 40'ını aldı
İHA ve İKA üreten firmanın yüzde 40'ını aldı

İHA ve İKA üreten firmanın yüzde 40'ını aldı

Miçotakis'ten Macron ve Merkel'e Türkiye teklifi: Türkler yeterli güce sahip
Miçotakis'ten Macron ve Merkel'e Türkiye teklifi: Türkler yeterli güce sahip

Miçotakis'ten Macron ve Merkel'e Türkiye teklifi: Türkler yeterli güce sahip
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.